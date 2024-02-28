غير متوقعة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن طقس نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نشهد تقلبات جوية في قيم درجات الحرارة خلال تلك الفترة ما بين الإرتفاع والإنخفاض، مشيرة إلى انه بدءا من الغد ستعود درحات الحرارة للإرتفاع.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc"، أن هنذاك تذبذب كبير في درجات الحرارة بين الإرتفاع والإنخفاض، وحتى نشهد ذلك في اليوم الواحد، فقد نرى ارتفاع بفترة الصباح، وإنخفاض بفترة الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة سترتفع بمعدل درجتين، مؤكدة أن ذروة الإرتفاعات ستكون يوم الجمعة القادم حيث ستكون درجة الحرارة ستصل ما بين 29 و30 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى، والأجواء ستكون ربيعية.