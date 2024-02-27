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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا /الأربعاء/، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.. بارد في أول الليل.. شديد البرودة آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .


وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أنه من المتوقع شبورة مائية كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 24 13 
دمنهور 23 12
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 14 
الزقازيق 24 14 
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 14
دمياط 22 15 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 21 10
رأس سدر 21 13
نخل 23 13 
كاترين 15 03
الطور 23 14
طابا 22 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 21 12
السلوم 20 12
سيوة 22 11
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 25 14
مرسى علم 26 15
شلاتين 29 16
حلايب 27 17
أبورماد 26 16 
رأس حدربة 25 16
الفيوم 24 10
بني سويف 24 11
المنيا 25 11
أسيوط 25 11
سوهاج 26 14
قنا 26 13 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 25 12
أبوسمبل 27 15
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية: 
العظمى الصغرى
مكة 32 19
المدينة 31 14 
الرياض 30 09
المنامة 21 17
أبوظبى 25 20
الدوحة 23 18
الكويت 18 09
دمشق 16 03
بيروت 19 14
عمان 16 06
القدس 17 08
غزة 20 12
بغداد 19 06
مسقط 26 23
صنعاء 26 10
الخرطوم 35 19
طرابلس 18 12
تونس 15 10
الجزائر 11 09
الرباط 19 05
نواكشوط 34 19
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 18 01
إسطنبول 16 08
إسلام آباد 23 09
نيودلهى 26 12 
جاكرتا 31 26
بكين 06 02-
كوالالمبور 37 25
طوكيو 14 03 
أثينا 18 14
روما 19 10
باريس 12 07
مدريد 12 03
برلين 09 04
لندن 12 10
مونتريال 13 13-
موسكو 02 02-
نيويورك 16 00
واشنطن 20 00
أديس أبابا 26 14

الأرصاد الجوية القاهرة محافظات درجات الحرارة المتوقع

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