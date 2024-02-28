وكيل أفريقية النواب: انهيار الإغاثة للفلسطينيين كارثة يتحملها المجتمع الدولي

وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تصريحات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فليبي لازاريني والتى قال فيها : إن الوكالة "وصلت إلى حافة الانهيار"وأنه بعث برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد فيها أن الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة بالكارثة التى يتحمل المسئولية بالكامل عنها المجتمع الدولى.

واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تعليق 16 دول مانحة للوكالة لمساهماتها والتي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار بمثابة وصفة عار فى جبين المجتمع الدولى والعالم كله مؤكداً أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تعرض عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة لتهديدات شديدة كما أكد عدد من مسئولى الأونروا.

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى سرعة التدخل حتى تقوم " الأونروا " بدورها لتخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى من 7 اكتوبر من العام الماضى وحتى الآن ، مثمناً الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وكان لا زارينى قد قال : "أخشى أننا على حافة كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".

وأضاف لازاريني أن دعوات الحكومة الإسرائيلية لإغلاق الأونروا أمر لا يتعلق بحياد الوكالة، وبدلا من ذلك، فإنهم يهدفون إلى تغيير المعايير السياسية طويلة الأمد للسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي حددتها الجمعية العامة ومجلس الأمن إنهم يسعون إلى إلغاء دور الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل كشاهد على محنتهم المستمرة.