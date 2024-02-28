الدقهلية.. رفع 410 أطنان قمامة و60 طن أتربة و100 مخلفات صلبة

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها مستمرة.

وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 410 أطنان قمامة و60 طن أتربة و100 مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم حيث غسيل أرصفة شارع الجمهورية والجيش وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس والجمهورية والمشاية وأحمد ماهر والترعة والعبور وتقليم أشجار محيط السكة الحديد وحديقة شجرة الدر وحرم طريق قولونجيل وحديقة عروس النيل وزراعة 50 شتلة من الأشجار المثمرة بأحواض الزرع في شارع الجمهورية وتم استكمال أعمال إنشاء الرصيف الفاصل بشارع سكة سندوب وترميم الأرصفة بالشارع وصيانة أحواض الأشجار بالحدائق المفتوحة بشارع الجيش.

وأكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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