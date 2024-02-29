عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبات قانون السايس في هذه الحالة

السايس
السايس

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبات لكل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات قانون السايس

يعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا لتنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

رسوم رخصة السايس

ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس:

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية. 

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

السيارات قانون السايس قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات عقوبات قانون السايس المركبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

29 فبرابر.. يوم استثنائي مثير للجدل بين الفرح والخوف

ترشيحاتنا

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

كندا تدرس إنزال مساعدات على غزة جوًا

مرسيدس تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة دفع رباعي بسبب مشاكل فنية

ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تحرم نفسها من النوم لـمدة 36 ساعة لسبب غريب

بإطلالة شتوية|جورجينا تخطف الأنظار بأناقتها

مضيفة طيران تفجر مفاجأة عن سبب جلوس أفراد الطاقم على أيديهم

بعد موت ابنها بيومين|جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة والدة فادي إبراهيم

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ