الرئيس السيسي: احتفالية قادرون باختلاف فرصة لينا عشان نشوف عظمة ربنا في خلقه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تشرف بيوم قادرون باختلاف، لأن اليوم ده بنعيش عليه السنة كلها، وأنا قولت إننا في عالم مبيشيوفش حاجات كتير، وبيغض الطرف عنها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، النسخة الخامسة بمركز المنارة، أنه أعتبر هذا الاحتفال فرصة لينا كلنا عشان نشوف عظمة ربنا وقدرته في خلقه وكمان الثمن اللي المفروض نقدمه والشكر على النعم اللى احنا فيها".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصفاء بطلة قادرون باختلاف: “أنا سعيد بيكي يا صفاء، منورة الدنيا متشكر إنك انتي جيتي، واليوم ده نقولكم ممكن إوعو تسيبونا”.