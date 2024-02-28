أول مرة أشوفك بتضحك.. الرئيس السيسي يداعب محافظ البنك المركزي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هذا الاحتفال فرصة لنا كلنا لنرى عظمة ربنا وقدرته فى خلقه وكمان الثمن اللي من المفترض نقدمه شكر وتقدير لما نحن فيه.. وهناك دور علينا كمجتمع وكحكومة ومسئولين فى كل المجالات تجاه كل شيء ليس فقط إتجاه ولادنا وبناتنا القادرون بإختلاف”.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بإحتفالية “قادرون بإختلاف"، حديثه للدكتور مصطفي مدبولي عن صندوق قادرون بإختلاف: “خلصنا موضوع القانون الخاص بالصندوق”، مازحا: “وجتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص وفين محافظ البنك المركزي أول مرة أشوفك بتضحك .. والدكتور معيط مش موجود طب الحمد لله .. و يا دكتور مصطفي لازم نحط فلوس وأقول أنا خليهم 10 مليار جنيه”.

ولبي رئيس مجلس الوزراء، طلب الرئيس السيسي، مؤكدا: “اللي حضرك تأمر بيه على طول هيتعمل”.