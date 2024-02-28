تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع جديدة بالطقس حتى هذا الموعد

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام هنام تذبذب كبير فى قيم درجات الحرارة بين فترة النهار والليل وبين يوم وأخر، مشيرة إلى أن اليوم تبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع بحوالي ثلاث درجات عن الأمس.

وأضافت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “TEN”، أن هناك كتل هوائية صحراوية قادمة من مناطق صحراوية تؤثر على البلاد، وبالتالي يؤدي لإرتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، إلى جانب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يجعل هناك زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم تكون 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أنها مستمرة حتي الخميس والجمعة، خاصة يوم الجمعة هناك مزيد من الإرتفاعات فى درجات الحرارة، وتصل العظمي إلى 29 إلى 30 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الأجواء أشبه بالأجواء الربيعية الحارة.