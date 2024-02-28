عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا والصين
روسيا والصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الممثل الخاص للصين سيجري جولة ثانية من الدبلوماسية المكوكية بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وسيزور لي هوي، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الأوراسية، روسيا ومقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا ابتداءً من 2 مارس لإجراء جولة ثانية من الدبلوماسية المكوكية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وكثيرا ما تصف الصين الحرب الروسية المستمرة منذ عامين ضد أوكرانيا بأنها "أزمة" ورفضت إدانة لتدخل الذي نفذته حليفتها موسكو.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج نفسيهما بأنهما أفضل الأصدقاء.

ومع ذلك، حاولت بكين وضع نفسها كوسيط سلام محتمل بين الأطراف المتحاربة، ويُنظر إليها على أنها واحدة من الدول القليلة - وربما الدولة الوحيدة - التي يمكنها ممارسة نفوذها على موسكو.

وزارة الخارجية الصينية جولة ثانية الدبلوماسية المكوكية أوكرانيا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

غدًا الخميس .. لماذا اعتبرته فلكية جدة يومًا كبيسًا؟

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم

تراجع الدولار.. سعر الروبل أمام العملة الأمريكية والصينية

لا يلقي اهتمامًا للأسرى.. اتهام نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل المحتجزين لأسباب شخصية

تراجع طفيف في أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء

تسريب معلومات خطيرة.. المخابرات الأمريكية أنشأت 12 مركز تجسس على روسيا

بسبب دعمه الكامل للاحتلال.. ضربة لبايدن في انتخابات ميشيجان رغم فوزه بها

2 مليار دولار.. حصيلة جديدة لصندوق الثروة السعودي في وقت قصير

ترشيحاتنا

بسام راضى: غزة هى قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ