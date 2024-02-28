جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الممثل الخاص للصين سيجري جولة ثانية من الدبلوماسية المكوكية بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وسيزور لي هوي، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الأوراسية، روسيا ومقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا ابتداءً من 2 مارس لإجراء جولة ثانية من الدبلوماسية المكوكية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وكثيرا ما تصف الصين الحرب الروسية المستمرة منذ عامين ضد أوكرانيا بأنها "أزمة" ورفضت إدانة لتدخل الذي نفذته حليفتها موسكو.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج نفسيهما بأنهما أفضل الأصدقاء.

ومع ذلك، حاولت بكين وضع نفسها كوسيط سلام محتمل بين الأطراف المتحاربة، ويُنظر إليها على أنها واحدة من الدول القليلة - وربما الدولة الوحيدة - التي يمكنها ممارسة نفوذها على موسكو.