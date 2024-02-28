صناع وأبطال «فوي فوي فوي» في المركز الكاثوليكي اليوم

يعرض مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، فيلم "فوى فوى فوى"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، يعقبه ندوة بحضور صناعه.

المركز الكاثوليكي

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.



والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، والفنانة داليا مصطفى، والفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد علي، والناقد الفني علي الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.