ليس لديه إمكانيات.. جوزيه يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

نشر حامد وجدي المحلل الرياضي جانبا من تصريحات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حول صفقة الزمالك الجديدة التي كلفت النادي مبالغ طائلة في الانتقالات الشتوية.

وكتب حامد وجدي :"مفاجأة.. جوزيه جوميز غير مقتنع بـ زیاد کمال ویری أنه لاعب ليس لديه إمكانيات اللعب في نادي الزمالك بناءا على المباريات الودية التي خاضها وكثرة إصاباته وسيكون هناك فرصة اخيرة لإعادة تقيم اللاعب مرة اخرى بعد تعافيه من الإصابة".

مباراة الزمالك وأبو سليم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، تدريبات استشفائيه خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستادالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت فينهاية مران اليوم.







الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، فيالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.