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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره أرخص من سامسونج وأوبو.. اشتري موبايل Realme 12 Pro الجديد

بسعر أرخص من سامسونج
بسعر أرخص من سامسونج وأوبو..اشتري موبايل Realme 12 Pro الرائ

أطلقت شركة ريلمي الصينية الرائدة هاتف Realme 12 Pro، الشهر الماضي، في الهند، بخيارَين لذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، واليوم، بدأ طلب شراء الهاتف مسبقًا في الصين، بإصدار ثالث، يضم ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، ويُسمى هذا الإصدار بـ"الإصدار المميز" وسيُطرح للبيع الشهر المقبل.

يحافظ هاتف Realme 12 Pro الجديد على مواصفات الإصدار الدولي، مع اختلافات بسيطة في واجهة المستخدم لتتناسب مع غياب خدمات Google في الصين.

بسعر أرخص من سامسونج وأوبو..اشتري موبايل Realme 12 Pro الرائع الجديد

يتميز هاتف Realme 12 Pro بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ومعالج Snapdragon 6 Gen 1 وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

حافظت الشركة أيضًا على شراكتها مع مصمم ساعات الرفاهية الدولي أوليفييه سافيو، مما يعني أنه يأتي باللونين الذهبي والأزرق.

يأتي الإصدار المميز من هاتف Realme 12 Pro بسعر قليل، حيث يبلغ 2199 يوانا صينيا (305 دولارا أمريكية / 280 يورو)، وهو أرخص في الواقع من الإصدار الدولي 8-256 جيجابايت الذي تم إطلاقه مقابل 26.999 روبية هندية (325 دولارا أمريكيا / 300 يورو)، ولا يحتوي الهاتف على فتحة microSD؛ ما يزيد من جاذبية الإصدار المميز.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ذاكرة وصول عشوائي وتخزين إضافيين؛ طلب شراء الهاتف مسبقًا على موقع ريلمي الصين الإلكتروني، وسيتمكنون من شرائه بعد 11 مارس 2024.

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