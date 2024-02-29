موبايل Note 17 Pro الأفخم نزل.. بأقل من 10 آلاف جنيه

رفعت شركة Ulefone الستار مرة أخرى عن هاتفها الأحدث Note 17 Pro، والذي يضع معايير جديدة للأداء والتصوير والتصميم.

يتميز هاتف Ulefone Note 17 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة وبدقة FHD+ ، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة بفضل الألوان النابضة بالحياة والصور الحادة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر معدل التحديث 120 هرتز حركة أكثر سلاسة، مما يعزز تجربة الألعاب واستهلاك الوسائط المتعددة. تساهم الحواف المنحنية في كل من الأمام والخلف في أناقته بالإضافة إلى ضمان قبضة مريحة، كما يوفر زجاج Gorilla® Glass 5 حماية ضد الخدوش والهبوط العرضي.

التقط كل لحظة بدقة عالية

بفضل نظام الكاميرا القوي، يتيح لك هاتف Ulefone Note 17 Pro التقاط لحظات الحياة بوضوح لا مثيل له، تضمن الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل تفاصيل وعمقًا مذهلين في كل صورة، بينما تسمح لك كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل باستكشاف العالم عن قرب. أما بالنسبة للصور الشخصية المذهلة، توفر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صورًا واضحة ونابضة بالحياة جاهزة للمشاركة مع العالم.

معالج قوي وذاكرة ومساحة تخزين كبيرة

يعمل هاتف Ulefone Note 17 Pro بمعالج MediaTek Helio G99، مما يضمن أداءً سلسًا لجميع احتياجات تعدد المهام الخاصة بك. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 24 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية (ROM) تصل إلى 256 جيجابايت، لديك مساحة تخزين كافية لتخزين التطبيقات والألعاب والملفات المفضلة لديك. وبفضل البطارية القوية بسعة 5050 مللي أمبير، يمكنك البقاء متصلاً ومنتجًا طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

ميزات إضافية لمزيد من الراحة

بالإضافة إلى أدائه الرائع وقدراته التصوير الفوتوغرافي، يوفر هاتف Ulefone Note 17 Pro أيضًا مجموعة من الميزات الإضافية لمزيد من الراحة. بفضل دعم NFC، يمكنك الاستمتاع بالمدفوعات اللاتلامسية وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. يتيح لك جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (IR) المدمج التحكم بسهولة في الأجهزة المتوافقة، مما يحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد عالمي. ومع نظام ملاحة عالمي يضم GPS و Beidou و GLONASS و Galileo، يمكنك التنقل بثقة أينما تأخذك مغامراتك.

تصميم أنيق وألوان نابضة بالحياة

يتميز هاتف Ulefone Note 17 Pro بتشطيب معدني وتصميم كاميرا بحلقة مزدوجة، مما ينضح بالرقي والأناقة. يتوفر بثلاثة ألوان مذهلة وهي البرتقالي العنبري والأبيض اللؤلئي والأسود المخملي، ويمكنك اختيار اللون المثالي الذي يناسب أسلوبك.

التوفر والسعر

يتوفر هاتف Ulefone Note 17 Pro حاليًا على موقع Amazon في الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا، وبأسعار تبدأ من 299.99 دولارًا أمريكيًا فقط أي أقل من 10 آلاف جنيه مصري.

مع توفر مستقبلي مخطط له في المزيد من متاجر Amazon الأوروبية، فإن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتجربة هاتف Ulefone Note 17 Pro، مع شاشته المتطورة وأدائه القوي وقدرات التصوير المذهلة.