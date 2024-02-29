عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Note 17 Pro الأفخم نزل.. بأقل من 10 آلاف جنيه

موبايل Note 17 Pro
موبايل Note 17 Pro الأفخم نزل ..بأقل من 10 آلاف جنيه

رفعت شركة Ulefone الستار مرة أخرى عن هاتفها الأحدث Note 17 Pro، والذي يضع معايير جديدة للأداء والتصوير والتصميم.

يتميز هاتف Ulefone Note 17 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة وبدقة FHD+ ، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة بفضل الألوان النابضة بالحياة والصور الحادة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر معدل التحديث 120 هرتز حركة أكثر سلاسة، مما يعزز تجربة الألعاب واستهلاك الوسائط المتعددة. تساهم الحواف المنحنية في كل من الأمام والخلف في أناقته بالإضافة إلى ضمان قبضة مريحة، كما يوفر زجاج Gorilla® Glass 5 حماية ضد الخدوش والهبوط العرضي.

 

التقط كل لحظة بدقة عالية

 

بفضل نظام الكاميرا القوي، يتيح لك هاتف Ulefone Note 17 Pro التقاط لحظات الحياة بوضوح لا مثيل له، تضمن الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل تفاصيل وعمقًا مذهلين في كل صورة، بينما تسمح لك كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل باستكشاف العالم عن قرب. أما بالنسبة للصور الشخصية المذهلة، توفر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل صورًا واضحة ونابضة بالحياة جاهزة للمشاركة مع العالم.

 

معالج قوي وذاكرة ومساحة تخزين كبيرة

 

يعمل هاتف Ulefone Note 17 Pro بمعالج MediaTek Helio G99، مما يضمن أداءً سلسًا لجميع احتياجات تعدد المهام الخاصة بك. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 24 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية (ROM) تصل إلى 256 جيجابايت، لديك مساحة تخزين كافية لتخزين التطبيقات والألعاب والملفات المفضلة لديك. وبفضل البطارية القوية بسعة 5050 مللي أمبير، يمكنك البقاء متصلاً ومنتجًا طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

 

ميزات إضافية لمزيد من الراحة

 

بالإضافة إلى أدائه الرائع وقدراته التصوير الفوتوغرافي، يوفر هاتف Ulefone Note 17 Pro أيضًا مجموعة من الميزات الإضافية لمزيد من الراحة. بفضل دعم NFC، يمكنك الاستمتاع بالمدفوعات اللاتلامسية وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. يتيح لك جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (IR) المدمج التحكم بسهولة في الأجهزة المتوافقة، مما يحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد عالمي. ومع نظام ملاحة عالمي يضم GPS و Beidou و GLONASS و Galileo، يمكنك التنقل بثقة أينما تأخذك مغامراتك.

 

تصميم أنيق وألوان نابضة بالحياة

 

يتميز هاتف Ulefone Note 17 Pro بتشطيب معدني وتصميم كاميرا بحلقة مزدوجة، مما ينضح بالرقي والأناقة. يتوفر بثلاثة ألوان مذهلة وهي البرتقالي العنبري والأبيض اللؤلئي والأسود المخملي، ويمكنك اختيار اللون المثالي الذي يناسب أسلوبك.

 

التوفر والسعر

 

يتوفر هاتف Ulefone Note 17 Pro حاليًا على موقع Amazon في الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا، وبأسعار تبدأ من 299.99 دولارًا أمريكيًا فقط أي أقل من 10 آلاف جنيه مصري.

مع توفر مستقبلي مخطط له في المزيد من متاجر Amazon الأوروبية، فإن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتجربة هاتف Ulefone Note 17 Pro، مع شاشته المتطورة وأدائه القوي وقدرات التصوير المذهلة.

Note 17 Pro Ulefone Note Amazon الولايات المتحدة موبايل نوت Galaxy Note

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

29 فبرابر.. يوم استثنائي مثير للجدل بين الفرح والخوف

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

موضوعات متعلقة

متضيعش فلوسك وتشتري دلوقتي.. سامسونج هتنزل أقوى موبايل بأرخص سعر قريبا

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات

خصم 3100 جنيه على شاومي Xiaomi 14.. المنافس الأشرس لهاتف iPhone 15

أرخص موبايل شاومي في مصر| لو مش معاك فلوس

أفضل 3 موبايلات Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في 2024

بسعر رخيص جدا مقارنة بالإمكانيات القوية..اشتري موبايل Vivo الجديد وأنت مغمض

كاميرا جبارة.. أقوى موبايل شاومي بخصم مميز جدا النهاردة 

موبايل رخيص جديد من Infinix.. ينافس سامسونج وشاومي 

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية|جورجينا تخطف الأنظار بأناقتها

خربت عليهم .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الدولار في السوق الموازي

نيوزيلندا تعلن تصنيف حركة حماس "كياناً إرهابياً"

29 فبرابر.. يوم استثنائي مثير للجدل بين الفرح والخوف

فرج عامر: أؤيد تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل

قاض يرفض طلباً من ترامب لتأمين "ثلث الغرامة" في قضية احتيال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضيفة طيران تفجر مفاجأة عن سبب جلوس أفراد الطاقم على أيديهم

بعد موت ابنها بيومين|جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة والدة فادي إبراهيم

شاهد.. لحظات تحطم طائرة هليكوبتر في سماء كولومبيا

ملابس نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ