جامعة القاهرة: قوافل تنموية لتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات

تحرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في المبادرات الرئاسية و المشاركات المجتمعية بشكل مختلف وذلك من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

أطلقت جامعة القاهرة ، قافلة تنموية شاملة لقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل

كما أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى قيام القافلة بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة التنموية الشاملة لقرية الشيخ عتمان تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والزراعة، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.