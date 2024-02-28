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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخشت: مكتبة لكل طالب بالمدن الجامعية وإطلاق مبادرة لتنويع مصادر المعرفة

صدى البلد

انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

 

وأوضح الدكتور محمود السعيد، أن المعرض السنوي للكتاب يشهد مشاركة عدد من دور النشر الحكومية والخاصة مثل الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب، ودار المعارف، كما تشارك المكتبة المركزية الجديدة بمجموعة من الكتب والدوريات، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة الثقافية المتنوعة على هامش المعرض.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة، إن المكتبة سوف تشارك في المعرض السنوي للكتاب بمجموعة من الكتب والدوريات التي تمثل إصدارات الجامعة وعدد من كلياتها  ومعاهدها ومراكزها، وذلك لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، لافتةً إلى أن المعرض سوف يساهم في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.

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