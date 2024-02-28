عضو بالحوار الوطني: مشاركة الحكومة وجميع الأطياف بالمرحلة الثانية تضمن نتائج مُرضية للشعب

قال الدكتور محمد شادي رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات، إن أهم ما يميز المرحلة الثانية من الحوار الوطني ؛ هو الرغبة في التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق.

وأضاف شادي، في مقابلة مع برنامج “الحياة اليوم”، الذي تقدمه لبنى عسل، على قناة “الحياة”، أن جلسات الحوار أصبحت مغلقة؛ حتى نتخطى مرحلة “الحديث لمجرد تسجيل المواقف أمام الكاميرات” لنبحث بشكل مباشر في حلول عملية للمشكلات محل الحوار.

وثمن شادي مشاركة الحكومة في جلسات الحوار لتسريع التوصل لحلول ممكنة تتوافق مع قدرات الدولة.

وكشف شادي وهو عضو بالحوار الوطني عن مشاركة جميع أطياف الشعب في الحوار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مشيرا إلى حجم الانتقادات التي تتضمنها النقاشات ويتسع لها صدر جميع المشاركين طالما لصالح الوطن.

وأكد شادي أن جميع هذه العوامل ستدفع النتائج للارتقاء إلى ما يطمح إليه الشعب.

وحول تأثير صفقة رأس الحكمة على مجريات الحوار، قال رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات إن النقاشات قبل الصفقة كانت تدور حول كيفية تعزيز الموارد الدولارية بينما تحولت النقاشات الآن إلى أفضل السبل لاستغلال الحصيلة الدولارية للصفقة.