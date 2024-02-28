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محلل سياسي : الدعم السريع بالسودان يستقوي بالمواطنين ويستخدمهم دروعا بشرية

الدكتور محمد عز
الدكتور محمد عز العرب

أكد الدكتور محمد عز العرب، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، أن الوضع في العالم العربي صعب والنظام السوري استطاع ترتيب أوراقه في الثلاث سنوات الماضية، موضحًا أن ظاهرة الوجود الأجنبي داخل الدول العربية هو الواضح.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك وجود قوات أجنبية تركية وأمريكية وروسية وإيرانية في سوريا، موضحا أن أمريكا تبحث عن النفط وروسيا تبحث عن اللحاق بمناطق كانت تابعة لها، والنظام السوري يعاني من أكياس رمل كثيرة على قدميه.

كما أشار عز العرب، إلى أن قوات الدعم السريع في السودان تستقوى بالمواطنين وتتخذهم دروعا بشرية في الحرب الدائرة الآن في السودان مع قوات الجيش، كما تمر 10 سنوات على اندلاع عمليات عاصفة الحزم، والاستيلاء على الحكم في صنعاء من قبل الحوثيين في ديسمبر 2014.

وأضاف أن هناك دولا رئيسية لديها تصدعات بدرجة كبيرة، والوضع في ليبيا في المرحلة الحالة سيئ، مؤكدًا أنه لا يزال هناك قوات مدعومة من الحشد خارج مظلة الجيش العراقي، وهناك بعض الأقاويل بأن الحشد الشعبي لديه حسابات مرتبطة بإيران.

الدراسات العربية النظام السوري قوات أجنبية تركية قوات الدعم السريع السودان ايران أمريكا

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