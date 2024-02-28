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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون تكشف حقيقة طلب أمريكا من إسرائيل ضمانات لاستخدام السلاح

علم أمريكا
علم أمريكا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، طلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقيع على أي ضمانات محددة لاستخدام السلاح الأمريكي. وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" قبل ساعات.

وحسب سكاي نيوز، قال المتحدث باسم دائرة الشرق الأوسط، كولونيل براين ماكجاري، إن شرط الحصول على ضمانات لا يقتصر على إسرائيل وأن الأمر ينطبق على كل دولة تغطيها آلية الأمن القومي الأخيرة".

وأضاف ماكجاري : أن "مذكرة الأمن القومي التي صدرت ليست خاصة بإسرائيل"، موضحا أن "المذكرة جزء من متطلبات الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بمواد الدفاع المنقولة وخدمات الدفاع، والتي لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلا من ذلك هيكلا شفافا ومتّسقا للحصول على الضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقا".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات لغزة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الإدارة الأمريكية ستوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات بالموعد المحدد.

إذ أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، وفقًا لـ"أكسيوس".
 

البنتاجون

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