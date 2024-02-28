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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالخدمات الصحية المنزلية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أطلق عدد من الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة Doctor N ضمن مشروعات التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع المصري بالخدمات الصحية المنزلية وإظهار فوائدها ومزاياها المتنوعة.

وأوضح الطلاب المشاركون في الحملة، أن تلك الحملة تتوافق مع رؤية مصر 2030 فيما يخص المجال الصحي، وهي أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

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كما تهدف الحملة إلى إقناع أفراد المجتمع المصري بالتحول نحو الخدمات الطبية المنزلية كبديل يوفر الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالذهاب إلى المستشفيات والمراكز الطبية وزيادة إدراكهم حول مدى أهمية تلك الخدمات.

ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة رضا هاني، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة هالة السيد، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.

كلية الاعلام جامعة القاهرة مشروعات التخرج جامعة القاهرة كلية الإعلام

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