عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أصدرت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، آخر موعد لتلقى أى مشكلة تتعلق بالتسجيل غدا الخميس 29 فبراير حيث سيتم غلق لينك مشاكل التسجيل الساعة 3 عصرًا، وسوف يتم التعامل مع جميع المشاكل بحد أقصى يوم السبت 2/3 الساعة 12 مساء، وعلى جميع الطلاب مراجعة جداولهم بعد هذا الموعد للتأكد من المقررات التى تم تسجيلها.
https://forms.gle/vJMEzV2UJYNs2uQu6

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

أمريكا تكشف موقفها من إرسال قوات لـ أوكرانيا

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟ الإفتاء توضح

الوضع بفلسطين والتعاون العربي .. رسائل مهمة من أبو الغيط لوزراء الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ