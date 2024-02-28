آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

أصدرت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، آخر موعد لتلقى أى مشكلة تتعلق بالتسجيل غدا الخميس 29 فبراير حيث سيتم غلق لينك مشاكل التسجيل الساعة 3 عصرًا، وسوف يتم التعامل مع جميع المشاكل بحد أقصى يوم السبت 2/3 الساعة 12 مساء، وعلى جميع الطلاب مراجعة جداولهم بعد هذا الموعد للتأكد من المقررات التى تم تسجيلها.

https://forms.gle/vJMEzV2UJYNs2uQu6

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.