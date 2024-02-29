عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: نتمنى أن يشهد اجتماع المركزي القادم انخفاضا في مستوى التضخم

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل سيكون في 28 مارس، متابعا: نتمنى أن يشهد الاجتماع القادم  انخفاضا في مستوى التضخم.

وأوضح “مصطفى بدرة” خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الوارد حدوث تعويم وتحريك لسعر الصرف لكن ليس بالدرجة المتوقعة لدى المواطنين، متابعا: الاقاويل حول التعويم تسببت في إحجام التجار عن بيع كثير من السلع.

واسترسل: إذا احسنا تدبير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، فإن قرار تحريك سعر الصرف من الممكن أن يتأخر لثلاث سنوات مقبلة، من الممكن أن يتم تحريك سعر الصرف سيكون بنسبة من 5 إلى 10% على مدى زمني كبير.

وأشاد بصفقة رأس الحكمة، قائلا: صفقة غيرت كل المعايير وتوجهات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري.

سعر الصرف تعويم البنك المركزي الجهاز المصرفي رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ترشيحاتنا

بعائد 40%| الإتربي يكشف حقيقة إصدار 5 بنوك شهادات استثمار مرتفعة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

كم باقي على رمضان 2024 ؟.. الإفتاء تتحرى هلاله في هذا الموعد

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

الكنز | ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف عن مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ