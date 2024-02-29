خبير اقتصادي: نتمنى أن يشهد اجتماع المركزي القادم انخفاضا في مستوى التضخم

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل سيكون في 28 مارس، متابعا: نتمنى أن يشهد الاجتماع القادم انخفاضا في مستوى التضخم.



وأوضح “مصطفى بدرة” خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الوارد حدوث تعويم وتحريك لسعر الصرف لكن ليس بالدرجة المتوقعة لدى المواطنين، متابعا: الاقاويل حول التعويم تسببت في إحجام التجار عن بيع كثير من السلع.



واسترسل: إذا احسنا تدبير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، فإن قرار تحريك سعر الصرف من الممكن أن يتأخر لثلاث سنوات مقبلة، من الممكن أن يتم تحريك سعر الصرف سيكون بنسبة من 5 إلى 10% على مدى زمني كبير.



وأشاد بصفقة رأس الحكمة، قائلا: صفقة غيرت كل المعايير وتوجهات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري.