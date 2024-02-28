خبير اقتصادي : أخبار إيجابية تحمل الخير لمصر بتدفق الاستثمارات

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل سيكون في 28 مارس، متابعا: نتمنى أن يشهد الاجتماع القادم انخفاضا في مستوى التضخم.



وأضاف بدرة خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تراجع مستوى التضخم من الممكن أن يجعل لجنة السياسات تقرر تثبيت سعر الفائدة، مضيقا: من المتوقع أن يجتمع البنك المركزي غدا.



واسترسل: استثمارات واعدة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، نتيجة دخول أول دفعة من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي، متابعا: هناك أخبار إيجابية تحمل الخير لمصر بتدفق الاستثمارات.











