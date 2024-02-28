تراجع أسعار السيارات | الحبتور : صفقة رأس الحكمة أراحت المنتجين والمستوردين

قال دكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات إن تراجع سعر الدولار جاء نتيجة الثقة في الجنيه بعد تدفق 35 مليار دولار حصيلة صفقة رأس الحكمة.



وأضاف شادي في لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه المذيعة لبنى عسل، على قناة الحياة أن من أبرز نتائج الصفقة تراجع أسعار السيارات بأرقام كبيرة تصل إلى 300 ألف جنيه بحسب ما أعلنه الموزعون أنفسهم.



وأكد أن الصفقة عززت الارتياح لدى المنتجين والمستوردين، ما دفعهم لتثبيت الأسعار بسبب ثقتهم في استقرار السوق، بينما كان يخشى التاجر بيع السلعة بسعر بينما لا يستطيع جلب نفس السلعة بنفس السعر مرة أخرى.

سرعة ضخ الدولار في السوق

وناشد رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات الحكومة بسرعة ضخ الدولار في السوق لتعزيز استقراره.