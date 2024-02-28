عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع أسعار السيارات | الحبتور : صفقة رأس الحكمة أراحت المنتجين والمستوردين

اسعار السيارات
اسعار السيارات

قال دكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات إن تراجع سعر الدولار جاء نتيجة الثقة في الجنيه بعد تدفق 35 مليار دولار حصيلة صفقة رأس الحكمة. 


وأضاف شادي في لقاءه  ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه المذيعة لبنى عسل،  على قناة الحياة أن من أبرز نتائج الصفقة تراجع أسعار السيارات بأرقام كبيرة تصل إلى 300 ألف جنيه بحسب ما أعلنه الموزعون أنفسهم. 


وأكد أن الصفقة عززت الارتياح لدى المنتجين والمستوردين، ما دفعهم لتثبيت الأسعار بسبب ثقتهم في استقرار السوق، بينما كان يخشى التاجر بيع السلعة بسعر بينما لا يستطيع جلب نفس السلعة بنفس السعر مرة أخرى.

سرعة ضخ الدولار في السوق

وناشد رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات الحكومة بسرعة ضخ الدولار في السوق لتعزيز استقراره.

بيع السلعة سعر الدولار الاقتصاد تراجع أسعار السيارات رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

أمريكا تكشف موقفها من إرسال قوات لـ أوكرانيا

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟ الإفتاء توضح

الوضع بفلسطين والتعاون العربي .. رسائل مهمة من أبو الغيط لوزراء الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ