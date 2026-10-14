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عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز

سفينة حاويات
سفينة حاويات
محمد على

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) اليوم، الأربعاء، أنها تلقت بلاغاً عن حادثة تعرضت لها سفينة حاويات تزن 50 ألف طن في مضيق هرمز.

 وقد أصيبت السفينة بجسم غريب أثناء دخولها الممر المائي.

بحسب منظمة النقل البحري البريطانية، فقد تعرضت السفينة لأضرار طفيفة وتمكنت من مواصلة رحلتها، ولم تقع أي إصابات.

أعلنت إيران في وقت سابق من اليوم أن سفينة تحمل 2500 حاوية غرقت بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز.

وصباح اليوم، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني بغرق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها.

وتعد هذه السفينة مخالفة وفق المقصود الإيراني لأنها دخلت منطقة مخالفة زرعت بها إيران ألغام بحرية لكي تصطاد المخالفين.

وسبق اليوم، أن أُصيب ثلاثة صيادين إثر استهداف قارب صيد بطائرة مسيّرة مجهولة قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" عن مكتب محافظ الإقليم، بحسب "رويترز".

هيئة عمليات التجارة البحرية UKMTO حادثة سفينة حاويات هرمز

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