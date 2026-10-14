العاهل الأردني ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وذلك خلال مباحثات عقدت في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن العلاقات الأردنية الأسترالية تواصل نموها وتكتسب أهمية متزايدة، معربًا عن حرص الأردن على تعميق الشراكة مع أستراليا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والدفاعية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات.