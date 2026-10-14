المفوضية الأوروبية تدفع بتأجيل قواعد انبعاثات الميثان على واردات النفط والغاز لمدة عام

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اقترحت المفوضية الأوروبية تأجيل تطبيق القواعد الخاصة برصد وتقليل انبعاثات غاز الميثان المطبقة على واردات النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد، وذلك لمنح الدول والمصنعين والمصدرين الخارجيين مهلة إضافية للتكيف مع المعايير البيئية الجديدة.

و يمنح المقترح شركات النفط والغاز الدولية المصدرة للأسواق الأوروبية مهلة زادت بمقدار عام للتوافق مع متطلبات قياس والإبلاغ عن انبعاثات الميثان والتأكد من الحد من تسرب الغاز أثناء عمليات الإنتاج.

و يأتي هذا القرار في ظل مخاوف بشأن جاهزية الموردين الدوليين ولتجنب التأثير على استقرار إمدادات الطاقة وأسعارها داخل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معالجة التعقيدات الفنية المرتبطة بآليات مراقبة الانبعاثات .

و أكدت مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذا التأجيل يأتي لمرة واحدة فقط لمنح المصدرين الوقت الكافي، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مراجعة المقترح والموافقة عليه يدخل حيز التنفيذ رسمياً.

يعتبر غاز الميثان أحد أبرز الغازات المسببة للانحباس الحراري، وتسعى المفوضية الأوروبية عبر هذه اللوائح التنظيمية إلى إلزام الموردين بتطبيق معايير صارمة للحد من الانبعاثات الناتجة عن صناعة الوقود الأحفوري.