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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين

روسيا وباكستان
روسيا وباكستان
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم "الأربعاء"، أن روسيا وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وإنجاز الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادلهم.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عُقد في إسلام أباد بين وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف ونظيره الباكستاني محسن نقفي، حيث تركزت المحادثات على مجالات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه باكستان إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشريكة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحسين تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.

وقرر الوزيران أن تقوم مجموعات عمل من وزارتي الداخلية في البلدين بزيارات متبادلة قريباً لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات.

وذكرت وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين "اتفقا على إنجاز الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين وتبادلهم"، كما تم التوصل إلى "توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون بين قوة مكافحة المخدرات [الباكستانية] والوكالات الروسية المعنية".

كما اتفقا على العمل لمنع الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون بين الشرطة في البلدين، وشملت المناقشات أيضاً إمكانية إرسال عمالة ماهرة من باكستان إلى روسيا وتبسيط إجراءات التأشيرة للسياح ومجتمع الأعمال.

ونقلت وزارة الداخلية الباكستانية عن نقفي قوله إن "باكستان ترغب في الاستفادة من الخبرة الروسية في الحد من الجرائم الإلكترونية".

وأضاف أن "تخفيف قيود التأشيرة سيعزز التواصل بين شعبي البلدين".

من جانبه، أشار كولوكولتسيف إلى أن روسيا نجحت في خفض معدلات الجريمة الإلكترونية بنسبة 33 في المائة بفضل تدابير فعالة.

ونُقل عنه قوله إن "التدابير المشتركة ضرورية للحد من جميع أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".

يُذكر أن العلاقات بين باكستان وروسيا -اللتين كانتا خصمين إبان الحرب الباردة- قد شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل التفاعلات التجارية والدبلوماسية المنتظمة.

وفي سياق متصل، صرح زامير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بأفغانستان، بأن موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان، وذلك في أعقاب حوادث توغل عبر الحدود تلت تصاعد الأنشطة المسلحة في باكستان.

كما شهدت علاقات إسلام أباد مع روسيا تحسناً كبيراً في عام 2023، بعد أن بدأت باكستان في استيراد النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة.

وزارة الداخلية الباكستانية روسيا باكستان تعزيز التعاون مكافحة الجريمة المنظمة

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