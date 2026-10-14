قادة العالم يغدقون البابا بعبارات التضامن والدعم عقب خضوعه لجراحة خطيرة

أعرب قادة العالم عن تمنياتهم بالشفاء التام والعاجل لبابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، عقب خضوعه لجراحة لاستئصال الفص السفلي من الرئة اليمنى.

وانهالت عبارات التضامن والدعم عبر منصة "إكس"، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أتمنى لقداسة البابا ليو الرابع عشر الشفاء العاجل عقب تشخيص حالته مؤخرًا.. صلواتي وتضامني مع البابا ومع المجتمع الكاثوليكي في جميع أنحاء العالم".

وفي الولايات المتحدة.. أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا، قائلا "أصلي أنا وزوجتي جانيت من أجل شفاء البابا ونسأل الله أن يمنحه القوة".

وفي كندا.. قال رئيس الوزراء مارك كارني "نيابة عن الشعب الكندي، أتمنى للبابا ليو الرابع عشر الشفاء التام والعاجل عقب نجاح عمليته الجراحية".

وأضاف "يعد قداسة البابا مصدر أمل وإلهام لمليارات البشر حول العالم، إذ تذكرنا رسالته الداعية إلى الوحدة والتعاطف؛ بما يمكننا تقديمه لبعضنا البعض من دعم وقوة في أوقات عدم اليقين".

وفي أستراليا.. قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز "يعد البابا ليو الرابع عشر مصدر إلهام للكاثوليك في جميع أنحاء العالم، وهنا في أستراليا أيضًا.. وهو يمثل صوتا للسلام والإنسانية والعقل في عالمنا المعاصر"، معربا عن تمنياته للبابا بتمام التعافي من الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

وفي الهند.. أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تمنياته بالشفاء العاجل والكامل لبابا الفاتيكان، قائلًا - منشور عبر منصة "إكس" - "يسرني أن أعلم بأن الجراحة التي خضع لها قداسة البابا ليو الرابع عشر الليلة الماضية قد تكللت بالنجاح".

وفي باكستان.. أعرب رئيس الوزراء محمد شهباز شريف عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا ليو الرابع عشر، وذلك بالنيابة عن شعب وحكومة باكستان.. قائلًا - في منشور عبر منصة "إكس" - "تشاركني الجالية الكاثوليكية في باكستان والأمة بأكملها في الدعاء لقداسة البابا بالصحة الجيدة.. إن رسالته الراسخة التي تدعو إلى التعاطف والسلام والكرامة الإنسانية، تلامس وجدان المواطنين في باكستان والعالم.. ندعو أن يواصل تقديم خدماته للإنسانية بقوة وعزيمة متجددتين".

وفي بيرو.. أعربت رئيسة بيرو كيكو فوجيموري، في منشور عبر منصة "إكس"، عن حزنها إزاء الأنباء الواردة عن الحالة الصحية للبابا ليو الرابع عشر، متمنية من الله أن يمنحه القوة والشفاء العاجل.

وفي كوستاريكا.. أعربت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز ديلجادو، في منشور عبر منصة "إكس"، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لبابا الفاتيكان عقب خضوعه للجراحة.. قائلة "أتمنى أن ألتقي بيه بشكل شخصي في أقرب وقت لأعرب عن احترامي وإعجابي بالقيادة والحكمة والتوجيه الروحي الذي يقدمه لجميع الكاثوليك في مختلف أرجاء العالم".

وفي النمسا.. أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن تمنياته للبابا بالشفاء العاجل، وأن تمر فترة تعافيه في سلام وسكينة.

وأكد، في منشور عبر منصة "إكس"، ثقته في أن البابا سيستعيد عافيته قريبا، ليواصل أداء مسئولياته الروحية والزمنية المهمة بالقناعة ذاتها.

وفي ليتوانيا.. أعرب الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا عن خالص تمنياته للبابا ليو الرابع عشر بالشفاء التام، مشيرا إلى أن أفكار الشعب الليتواني وصلواته ترافق قداسته.

وأكد، في منشور عبر منصة "إكس"، أن رسالة البابا الداعية إلى السلام والرحمة وصون الكرامة الإنسانية تلهم الناس في جميع أنحاء العالم، معربا عن تمنياته له باستعادة عافيته وقوته ليواصل خدمته الجليلة للبشرية.

وفي لاتفيا.. أعرب الرئيس اللاتفي إدجار رينكيفيتش عن تمنياته للبابا بالشفاء التام، متمنيا له القوة في مواجهة هذا المرض الخطير.