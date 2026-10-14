قيادي بحركة فتح يثمن موقف مصر التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

ثمن القيادي في حركة فتح، أسامة قعدان، اليوم (الأربعاء)، جهود مصر التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والعمل من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية اليومية إلى المتضررين في القطاع.

وقال قعدان، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية من القاهرة ، :"إن مصر بذلت جهودا كبيرة لمناصرة الشعب الفلسطيني خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية التي ضربت فيها إسرائيل جميع المواثيق الإنسانية والدولية عرض الحائط بارتكاب المجازر وتصاعد الانتهاكات منذ أكتوبر 2023".

وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن مصر سعت بكل جهودها بأن توقف هذه المجازر والقتل بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ما أثمر عن اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر 2025، الذي استطاع الحد من الصراع الإسرائيلي المفتوح في قطاع غزة، مع ضمان تدفق المساعدات بشكل يومي لتعزيز صمود الشعب على الأرض، والحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لرسم ملامح المرحلة الانتقالية في القطاع.

ودعا قعدان للضغط الدولي على إسرائيل للوفاء بتعهداتها والتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف الاتفاق أو تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وشدد القيادي بحركة فتح على ضرورة وقف الاستيطان وهجمات المستوطنين وتهويد المقدسات بالضفة الغربية، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك دولي عملي لمنع الإجراءات التي تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفض قعدان أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية في ظل تصاعد الصراعات حول العالم، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والإسناد بقوة على الانظمة العربية الصادقة مع مصر والسعودية والاردن الذين يعملون على مصلحة الشعب الفلسطيني دون أن يكون لديهم مصالح، بل هم يعملون لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب دون أي مقابل.