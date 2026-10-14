ضغوط محلية متزايدة تدفع قادة الاتحاد الأوروبي لنقاش إجراءات تجارية صارمة ضد الصين

تتجه قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم المنعقدة في بروكسل نحو تبني موقف أكثر صرامة حيال العلاقات التجارية مع بكين، في وقت تتقاطع فيه الضغوط السياسية الاقتصادية الداخلية مع اتساع قياسي في العجز التجاري للكتلة الأوروبية أمام الصين.

وتشهد أوروبا حالة من القلق السياسي بسبب صعود التيار القومي واليميني المتطرف الذي يغذي استياء الشارع من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة ومستويات التضخم.

وتجد الحكومات الرئيسية نفسها، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، أمام خيارات صعبة للحد من الانعكاسات السلبية للمنافسة غير المتكافئة على قطاعاتها الصناعية والعمالية.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها الشديد إزاء الاختلالات الهيكلية، مؤكدة أن العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين- والذي وصل إلى مستويات قياسية تُقدر بـ 360 مليار يورو- يعد أمرًا "غير قابل للاستمرار".

وتواجه الأسواق الأوروبية تدفقًا متزايدًا للمنتجات الصينية المدعومة، لاسيما في قطاعات السيارات الكهربائية، والكيماويات، والآلات، والمعادن الأساسية، وهو ما فرض ضغوطًا هائلة على المصنعين المحليين وأدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات.

وعلى الرغم من تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه باستراتيجية "تقليل المخاطر" (De-risking) بدلاً من "القطع الكامل" مع الاقتصاد الصيني، إلا أن الخيارات المطروحة على طاولة النقاش تتسم بالصرامة.

وأكد مسؤولون في بروكسل أن المفوضية الأوروبية مكلّفة بإبقاء قنوات الحوار رفيعة المستوى مفتوحة مع بكين، مع إعداد أدوات إنفاذ ورادعة متزامنة، مشيرين إلى أن الحوار وحده لم يعد كافيًا لمعالجة التحديات الحالية.