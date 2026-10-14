وفاة سائق «ريكشا» كهربائية بالهند يبلغ 21 عاماً بعد توبيخ والده في ولاية أوتار براديش

أبرزت صحيفة «هندوستان تايمز» واقعة وفاة شاب هندي يبلغ من العمر 21 عاماً، يعمل سائقاً لمركبة «ريكشا» كهربائية، في منطقة باليا بولاية أوتار براديش بالهند، بعدما عُثر على جثته معلقة بشجرة، في حادثة ترجح الشرطة ارتباطها بخلاف عائلي.

وذكرت الشرطة أن الجثة عُثر عليها صباح اليوم، الأربعاء، ضمن نطاق مركز شرطة غاروار، موضحة أن الشاب كان قد تعرض للتوبيخ من والده قبل يومين، بسبب عدم استجابته لنصائح أفراد أسرته.

وقال هيتيش كومار، رئيس مركز الشرطة، إن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ونقلت الجثمان لاتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الفحوص اللازمة.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الظروف التي سبقت وفاة الشاب، فيما لم تُحسم بصورة نهائية الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على هذا التصرف.