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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجانا.. شبانة يعلن مفاجأة صادمة بشأن رحيل نجم الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة صادمة بشأن رحيل  إبراهيما نداي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شبانة: نداي يرحل عن الزمالك مجانًا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"  .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

إبراهيما نداي ابراهيما نداي لاعب الزمالك الإعلامي محمد شبانة رحيل نداي

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