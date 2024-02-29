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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي: سيوجد تلاعب في النتائج إذا تم تطبيق نظام الدوري البلجيكي بمصر

صدى البلد

انتقد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي فكرة تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر بالموسم المقبل.

قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر سيجعل هناك عدم تكافؤ في الفرص وسيكون هناك تلاعب في النتائج، خاصة في مرحلة التتويج باللقب والتي ستجعل هناك 4 فرق فقط تنافس على اللقب و4 فرق أخرى ضمنت البقاء ولكن تنافس في مرحلة التتويج فكيف تضمن عدم التلاعب في النتائج؟"

وأضاف:"الدوري بتاعنا محتاج جراح، ومفيش دوري بيحصل فيه كل المؤجلات والمشاكل دي غير الدوري بتاعنا"

واختتم:" عندنا الحل، إننا نحط جدول كل الأندية تمشي عليه"

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