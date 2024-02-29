الطفلة روضة بطلة من ذوي الهمم: الرئيس أعطاني ثقة كبيرة وألقيت الشعر بأريحية

قالت روضة، إحدى بطلات قادرون باختلاف: “كنت سعيدة بتواجدي أمام الرئيس السيسي، في احتفالية “قادرون باختلاف”، ورغم مخاوف ظهوري أمام الرئيس، إلا أن الرئيس أعطاني الثقة وألقيت الشعر بأريحية”.

وأضافت روضة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”: “والدي ووالدتي أبديا سعادتهما بظهوري بشكل جيد خلال الاحتفالية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ؛وأنني قمت بإلقاء قصيدة شعرية على الهواء”.

نسختها الخامسة

وألقت روضة، بطلة من ذوي الهمم، الشعر أمام الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة.

