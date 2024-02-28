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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة من ذوي الهمم تبهر الرئيس السيسي بقصيدة شعرية

بطلة من ذوي الهمم
بطلة من ذوي الهمم

ألقت روضة، بطلة من ذوي الهمم، الشعر أمام الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة. 

وألقت بطلة ذوي الهمم الشعر قائلة: “صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان، أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان يجوز عندي اختلاف لكن مين قال إني شخص ضعيف فما دام عايش فليا كيان”.

 

واستمرت بطلة ذوي الهمم في إلقاء شعرها قائلة: "آه مختلف بس اختلافي في العيون مش الحياة.. مولود بقدرة ربنا اللى خلقني إنسان.. وأنا عندي قلب جميل وحلم جميل وعندي رب الكون سند.. المستحيل مش مستحيل.. وبس انتوا شوفوا بقلبكم ومتحكموش حكم العيون وأنا ميهمنيش غير إني أكبر وأعيش".

وأضافت: “أصل الحياة دي اختبار من ربنا وانا راضي بنصيبي الجميل، وأنا هنا أسعى اجتاز الامتحان، أنا بشكر أمي من قلبي عشان زرعت الأمل فيا، وعلمتني كل جميل وهونتيها في عينيا”.

الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف مركز المنارة انسان العالم

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