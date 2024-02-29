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رئيس التحرير
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"مسرح الطفل في العالم العربي".. محاضرة ضمن نقاشات ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

صدى البلد

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" مسرح الطفل في العالم العربي" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن، مسرح الطفل والمراحل التى مر بها مسرح الطفل، وأهم الأعمال المسرحية التى قدمت للأطفال، وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التسامح نبض القلوب" ألقاها محمد إبراهيم، موضحا التسامح قمة الأخلاق، والمتسامحون هم القلوب المتعلقة بالله.

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قدم قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "مجموعة من مربعات فن الواو والمسبعات" ، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "ألوان"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة بعنوان "أين تذهب القمامة" تأليف بول شاورز، سردتها هناء يونس لرواد القصر، وكذلك أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء مروان جمال بمشاركة رواد المركز، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "رحلة إلى أسوان" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، وبجانب ذلك أعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر قدمتها حنان عبد الظاهر.

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "سر الاختراع" تأليف صلاح طنطاوي سردتها إيمان محمود، وذلك بحضانة روضة أولى العزم، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين رسومات للأطفال من مظاهر البيئة نفذتها بسنت سيد، نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نفذها حسان على، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "عمل مجسمات ورقية" نفذتها عفاف إبراهيم، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها فيصل عبد العزيز.

وكذلك نفذت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن الطبيعة، نفذها حسن محمد، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية "الطبيعة الصامتة "نفذها محمد إبراهيم، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر الصيف" نفذتها حجاجية خيري بصحبة رواد المكتبة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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