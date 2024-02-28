رئيس جامعة الأقصر يفتتح ملتقى التوظيف السنوى الأول لكلية الألسن

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، الملتقى الأول للتوظيف بكلية الألسن، والذي تم تنفذه برعايته، وريادة الأستاذ الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، وإشراف الأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن وكيل الكلية لشؤون تنمية المجتمع؛ بمشاركة عدد كبير من الشركات، والمؤسسات، وأصحاب الأعمال بمختلف المجالات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الملتقى؛ لما يمثله من أهمية في ربط الطلاب بسوق العمل؛ تماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي.

وألقى رئيس الجامعة خلال كلمته، الضوء على دور الجامعة في خدمة المجتمع والسعي المتواصل لتقديم خريج ذا كفاءة عالية، قادرًا على التجاوب مع متغيرات سوق العمل والتوظيف.

فيما أكد الدكتور محمد الجبالي، عميد الكلية أن الملتقى التوظيفي؛ يعد من أنجح الفعاليات التى توفر فرصًا توظيفية، وتدريبية حقيقية لأبنائنا الطلاب، مشددًا على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة بين الخريجين و سوق العمل، وتجهيزهم للخوض في مختلف مجالات العمل.

وأشار عميد الكلية إلى أهمية الملتقى لتحقيق معايير جودة العملية التعليمية التي تعتمد في الأساس على جودة الخريج، كما أنه يتيح الفرصة للشركات؛ لتقديم المقترحات لإدراج بعض المتطلبات العملية فى المناهج الدراسية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على ما يحتاجه سوق العمل من الخريج.

وقال الدكتور صلاح ابو الحسن إنه من المزمع تنظيم هذه الفعالية سنويًا مع التوسع في عدد الشركات و المؤسسات المشاركة.

و قد شهد الملتقى مشاركة 13 شركة، ومؤسسة من كبرى الشركات والبنوك العاملة في مصر، والتي ستوفر فرصًا لتدريب الطلاب، بعد أن تم إنشاء قاعدة بيانات بالطلاب والخريجين لمساعدتهم لاحقا على الالتحاق بفرص العمل المطروحه من قبل الشركات.

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