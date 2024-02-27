عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بتجديد معارض "أهلا رمضان" القائمة منذ العام الماضي

صدى البلد

وجه محافظ الأقصر بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ومنها الغرفة التجارية ورؤساء مجالس المدن وعليه تم تجديد المعارض القائمة منذ رمضان الماضي مرورا بمبادرة تخفيض الأسعار التي تم إقرارها في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.


وأكدت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تطلقت اليوم معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بالمعارض والشوادر والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة أهلا رمضان وكذلك قوافل السيارات المتنقلة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بالمحافظة والمحلات الكبرى المشاركة، إلى جانب جهود مديرية التموين لتوفير السلع ومشاركة كبار التجار بمعارض " كلنا واحد " وكذلك فروع أمان، بجانب قيام وزارة التموين بطرح كوبونات بفئات متنوعة بقيمة 100 ،150 ، 200 ، 250 ، و300 ،350 ،400، 450 و500 جنيها مع انطلاق معارض أهلا رمضان وحتى منتصف مارس المقبل، ويتم الصرف من فروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة.


ولفتت إلى طرح حقيبة أهلا رمضان تتضمن 6 أصناف حسب الطلب، وتشمل السلع الأساسية بهدف التسهيل على الراغبين في تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة.


وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح أن المحافظة تقدم دعما للمواطنين يشمل 7 معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى 20 شادرا بالمدن المختلفة، وذلك برعاية وزير التموين والتجارة الداخلية والمحافظ.


ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصلحي ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم وتعليمات وكيل وزارة التموين بالمحافظة، موضحا أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات قدرها طن لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات ببندر الأقصر وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ترشيحاتنا

روسيا تكشف المعايير المزدوجة للولايات المتحدة في سياساتها تجاه سوريا وإسرائيل

وزير الخارجية الفرنسي يوضح تصريحات «ماكرون» بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا

الحوار الاقتصادي.. كيفية زيادة الإيرادات العامة ثالث جلسات اليوم الثاني

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ