محافظ الأقصر يوجه بتجديد معارض "أهلا رمضان" القائمة منذ العام الماضي

وجه محافظ الأقصر بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ومنها الغرفة التجارية ورؤساء مجالس المدن وعليه تم تجديد المعارض القائمة منذ رمضان الماضي مرورا بمبادرة تخفيض الأسعار التي تم إقرارها في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.



وأكدت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تطلقت اليوم معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بالمعارض والشوادر والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة أهلا رمضان وكذلك قوافل السيارات المتنقلة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بالمحافظة والمحلات الكبرى المشاركة، إلى جانب جهود مديرية التموين لتوفير السلع ومشاركة كبار التجار بمعارض " كلنا واحد " وكذلك فروع أمان، بجانب قيام وزارة التموين بطرح كوبونات بفئات متنوعة بقيمة 100 ،150 ، 200 ، 250 ، و300 ،350 ،400، 450 و500 جنيها مع انطلاق معارض أهلا رمضان وحتى منتصف مارس المقبل، ويتم الصرف من فروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة.



ولفتت إلى طرح حقيبة أهلا رمضان تتضمن 6 أصناف حسب الطلب، وتشمل السلع الأساسية بهدف التسهيل على الراغبين في تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة.



وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح أن المحافظة تقدم دعما للمواطنين يشمل 7 معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى 20 شادرا بالمدن المختلفة، وذلك برعاية وزير التموين والتجارة الداخلية والمحافظ.



ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصلحي ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم وتعليمات وكيل وزارة التموين بالمحافظة، موضحا أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات قدرها طن لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات ببندر الأقصر وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

