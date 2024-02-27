انطلاق مبادرة أهلا رمضان في الأقصر

انطلقت فاعليات معارض أهلا رمضان بالمحافظة، اعتبارا من منتصف الشهر الجارى ولمدة شهر، مع امكانية الاستمرارية حتى تغطية احتياجات جموع المواطنين وبتخفيضات تصل من 20 -30%



تأتي هذه المبادرة في اطار مجابهة غلاء الأسعار ولا يتأتى ذلك الا بالاتاحة لأكبر قدر من السلع أمام المواطنين وبأسعار مخفضة مما يقلل الطلب على الأسواق الحرة وتحقيق اشباع من السلع المعروضة بالمعارض مما يؤدي إلى توازن الأسعار.



من جانبه، وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ومنها الغرفة التجارية والسادة رؤساء مجالس المدن وعليه تم تجديد المعارض القائمة منذ رمضان الماضي مرورا بمبادرة تخفيض الأسعار التي تم اقرارها في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وخريطة بالمعارض والشوادر والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة اهلا رمضان وكذلك قوافل السيارات المتنقلة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بالمحافظة والمحلات الكبرى المشاركة بخلاف جهود مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الامن لتوفير السلع ومشاركة كبار التجار بمعارض "كلنا واحد" وكذلك فروع أمان ، والمنطقة الجنوبية بالمحافظة، بالإضافة الى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كوبونات بفئات متنوعة بقيمة 100 ،150 ، 200 ، 250 ، و300 ،350 ،400، 450 و500 جنيها مع انطلاق معارض أهلا رمضان و حتى منتصف مارس المقبل ويتم الصرف من فروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة وطرح شنطة أهلا رمضان تتضمن 6 أصناف حسب الطلب، وتشمل السلع الأساسية التي لا تستغني عنها أي اسرة مثل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلي النباتي وذلك بهدف التسهيل على الراغبين في تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة.

IMG-20240227-WA0030

IMG-20240227-WA0029

IMG-20240227-WA0027