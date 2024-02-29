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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"القومي للإعاقة": الرئيس يحرص على حضور احتفالات "قادرون باختلاف" للاستماع لذوي الهمم

الرئيس عب الفتاح
الرئيس عب الفتاح السيسي

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس  القومي لذوي الإعاقة، إنّ احتفالية قادرون باختلاف أصبحت تقليدا سنويا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الحضور كل عام لسماع طلبات أطفال ذوي الهمم وتلبيتها، يؤكد على التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الهمم ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة.

وأضاف «حنفي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنّ جهود الدولة المصرية في المجال التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ظهر تحديدا أمس بتوجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف.

وتابع أن حقوق ذوي الإعاقة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة حتى يتم تنفيذ كافة  الالتزامات، وبناءً على ذلك تم التفكير في إنشاء صندوق دعم ذوي الهمم والذي  جاء من فكرة طرحها الرئيس السيسي في الاحتفالية الأولي لقادرون باختلاف عام 2018 ، بتوجيه البرلمان بتبني تشريع إنشاء الصندوق الذي كان يسمى حينها بصندوق ذوي الإعاقة وهدفه تخصيص مبالغ مالية لهذ الفئة في المجالات المختلفة كمجال التعليم وغيره.

القومي لذوي الإعاقة قادرون باختلاف الرئيس السيسي الدولة المصرية اتفاقية الأمم المتحدة

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