بطلة من ذوي الهمم: بحب الرئيس وألقيت النكت عليه عشان يضحك وأخليه مبسوط

قالت الطفلة تاليا محمد عبد المنعم، إحدى بطلات “قادرون باختلاف”: "كنت سعيدة بظهوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبت منه طلبا خلال الاحتفالية، وعرفت أنه سيوافق على الفور".

وأضافت تاليا محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز”: "قمت بإلقاء عدد من النكات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان أخليه مبسوط وبيضحك، وعشان أنا بحبه أوي".

ووجهت تاليا إحدى بطلات ذوي الهمم حديثها للرئيس السيسي : "عايزة أطلب طلب منك يا ريس، أنا اتفرجت على فيلم كارتون أجنبي ومعمول مخصوص للمكفوفين، فهل ممكن في الأفلام والكرتون عندنا يتعملوا بنفس الطريقة عشان نعرف نتبسط بيهم؟".