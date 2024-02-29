عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة من ذوي الهمم: بحب الرئيس وألقيت النكت عليه عشان يضحك وأخليه مبسوط

تاليا بطلة قادرون
تاليا بطلة قادرون باختلاف

قالت الطفلة تاليا محمد عبد المنعم، إحدى بطلات “قادرون باختلاف”: "كنت سعيدة بظهوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبت منه طلبا خلال الاحتفالية، وعرفت أنه سيوافق على الفور".

وأضافت تاليا محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز”: "قمت بإلقاء عدد من النكات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان أخليه مبسوط وبيضحك، وعشان أنا بحبه أوي".

 

ووجهت تاليا إحدى بطلات ذوي الهمم حديثها للرئيس السيسي : "عايزة أطلب طلب منك يا ريس، أنا اتفرجت على فيلم كارتون أجنبي ومعمول مخصوص للمكفوفين، فهل ممكن  في الأفلام والكرتون عندنا يتعملوا بنفس الطريقة عشان نعرف نتبسط بيهم؟".

قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوى الهمم بطلة قادرون باختلاف النكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

ترشيحاتنا

الكشف عن سعر ومواصفات أقوى موبايل قادم من سامسونج للفئة المتوسطة 

هل يرحل؟ حقيقة العرض السعودي لحارس مرمى الزمالك محمد عواد.. تفاصيل

بـ19 طائرة و7 سفن حربية.. الصين ترسل رسائل تهديد إلى تايوان |تفاصيل

إعلام فلسطيني: 40 شهيدا وإصابة المئات في قصف إسرائيلي استهدف دوار النابلسي بمدينة غزة

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

جمال القليوبي: الحكومة عملت على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجفاف يضرب أشهر مدن العالم.. أسابيع تفصلها عن عدم وجود نقطة مياه واحدة

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

رنا رئيس| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند..شاهد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ