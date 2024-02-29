مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية ينفذ 10 دورات تدريبية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية.

وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

وأشار إلى أن المركز خلال شهر فبراير الجاري قام بتنفيذ ١٠ دورات تدريبية لعدد ٤٤٨ متدرب حيث تم عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ١٠٢ متدرب.



كما تم عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT) استفاد منها ٢٢ متدرب وعقد دورة TOT استفاد منها ١٠ متدربين وعقد دورة الأتوكاد AUTOCAD استفاد منها ٩ متدربين.

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الاجتماع الأول ) - ( الاجتماع الثاني ) - اجتماع الوحدة العامة لحماية الطفل استفاد منها ٦٥ متدرب.

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبية.