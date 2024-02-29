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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي

صدى البلد

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة؛ لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.


وقال غراب، في بيان اليوم الخميس، إن  الشرقية تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم؛ لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين للتوعية بالطرق الحديثة في الزراعة والري.


من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت في  الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نظمت بالتعاون مع معهدي بحوث المحاصيل السكرية ووقاية النبات، ندوة إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر بقرية الحمر التابعة لمركز الحسينية في حضور الدكتور السيد الشريف بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة شرين حسن بمعهد بحوث المحاصيل السكرية والمهندس محمد الدسوقي مدير الإدارة الزراعية بالحسينية وعدد من مزارعي القرية.


وأوضح أنه تم خلال الندوة، تعريف المزارعين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط، مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية، وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وأسباب موت البادرات الزراعية وطرق تفادي كل هذه المشكلات.


وأشار إلى أن المزارعين أشادوا بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية؛ لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.
 

الشرقية الزراعة الندوات الإرشادية

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