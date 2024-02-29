ليست سهلة.. أبرز تصريحات كولر قبل مواجهة يانج أفريكانز

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السايق، تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر قبل مباراة يانج أفريكانز غداً، الجمعة.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: “جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز، غدا نواجه خصما قويا يلعب أيضا على تحقيق الفوز”.

وتابع: “خضنا مباراة قوية أمام يانج أفريكانز في مباراة الذهاب، ونعلم جيدا أنهم قادمون أيضا إلى القاهرة لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “يانج أفريكانز حقق فوزا كبيرا على شباب بلوزداد في الجولة السابقة، ومن ثم فإن مباراة الغد لن تكون سهلة ولكننا سنخوض المباراة كعادتنا بحثا عن تحقيق الفوز”.