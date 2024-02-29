زراعة الشيوخ: تصريحات الرئيس باحتفالية "قادرون باختلاف" تؤكد القدرة على ضبط السوق

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف اليوم، حملت رسائل هامة للشارع المصري، منها الإعلان عن وصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزى، مشيرا إلي أن ذلك يعد بمثابة رسالة طمأنة للشارع المصري، بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية، وبالتالي القدرة علي ضبط السوق والسيطرة على الأسعار من خلال توفير العملة الأجنبية ولقضاء علي السوق السوداء.



وثمن الجبلي في تصريحات له، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف، مشيرا إلي أن ذلك يأتي استمرارا لاهتمام الرئيس بتلك الفئة المهمة من المجتمع والحرص على تلبية احتياجاتها، وهو ما يتضح من خلال الاحتفال بهم كل عام تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع.



وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف اليوم، تؤكد اهتمامه بقضايا الشارع المصرى واحترامه لنصوص الدستور المصرى التى تنص علي حقوق مثل الفئات الهامة في المجتمع.

وأكد الجبلي، أهمية خطوات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والدعم لذوي الهمم وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية.