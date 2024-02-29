عاجل
غيرتها من الخالة خيرية .. أبرز تصريحات سلوى محمد علي بالإسماعيلية |صور الصحة: "هيئة التأمين الصحي" تنظم ملتقى تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة صدفا

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة والجانبية بمركز صدفا لتسهيل الحركة والانتقال علي المواطنين وتحسين المظهر الجمالي وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير وذلك ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى أن أعمال التطوير والتجميل جارية على قدم وساق طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن. 

محافظ أسيوط : التوسع بإقامة المعارض الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق

تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق قوافل "أبواب الخير"


وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا قد قامت بتركيب بلاط انترلوك بعدد من الشوارع من بينها تفرعة خلف التأمينات وطريق مجريس وذلك عقب الإنتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية لافتاً إلى متابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه لأعمال تركيب بلاط الانترلوك بصفة مستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ بعدد من شوارع المركز التي يبلغ عرضها أقل من ٦ أمتار ويصعب رصفها خاصة والتي تم الانتهاء من أعمال المرافق كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات) وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً للتأكد من تركيبها طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى بدء استكمال أعمال رصف الطريق الغربي من مدينة صدفا حتى ابوتيج شمالاً ومن قرية أولاد الياس حتى مركز طما جنوباً والذي يشمل توسعة ورصف وإنارة الطريق وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالي مبلغ ٥٢ مليون جنيه.

أسيوط أخبار أسيوط تركيب انترلوك بشوارع أسيوط تركيب انترلوك بلاط انترلوك بصدفا تركيب بلاط انترلوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

موضوعات متعلقة

إزالة 47 حالة تعد على أراضي الدولة بديروط وأبنوب وحي غرب أسيوط

محافظ أسيوط: مواصلة الندوات بالقرى والمراكز للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية

ترشيحاتنا

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

عقاب رادع .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ