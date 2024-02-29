محافظ أسيوط: استكمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة صدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة والجانبية بمركز صدفا لتسهيل الحركة والانتقال علي المواطنين وتحسين المظهر الجمالي وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير وذلك ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى أن أعمال التطوير والتجميل جارية على قدم وساق طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.



وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا قد قامت بتركيب بلاط انترلوك بعدد من الشوارع من بينها تفرعة خلف التأمينات وطريق مجريس وذلك عقب الإنتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية لافتاً إلى متابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه لأعمال تركيب بلاط الانترلوك بصفة مستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ بعدد من شوارع المركز التي يبلغ عرضها أقل من ٦ أمتار ويصعب رصفها خاصة والتي تم الانتهاء من أعمال المرافق كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات) وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً للتأكد من تركيبها طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى بدء استكمال أعمال رصف الطريق الغربي من مدينة صدفا حتى ابوتيج شمالاً ومن قرية أولاد الياس حتى مركز طما جنوباً والذي يشمل توسعة ورصف وإنارة الطريق وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالي مبلغ ٥٢ مليون جنيه.