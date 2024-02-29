محافظ أسيوط : التوسع بإقامة المعارض الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بالتوسع في إقامة المعارض الغذائية والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بجانب تكثيف الرقابة التموينية على المحال التجارية.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الخميس/ مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات الخدمية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية.



وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لافتتاح المزيد من المعارض والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرضًا ومنفذًا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء.



كما وجه مسئولي التموين بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز؛ للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان، مع التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق.



ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار في الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي يتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.



وطالب برفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف وتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحال المأكولات.



وعلى صعيد آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم إزالة 66 حالة تعد خلال يومين بمراكز ساحل سليم، والفتح، وأسيوط، والبداري وصدفا بمساحة 6071 مترا مربعا مباني و184 فدانا زراعيًا.



وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية.

