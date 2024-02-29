غدا.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة بنسبة 15%

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيها يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بدءاً من يوم غد /الجمعة/ الموافق الأول من مارس.



وقال عوض ، في تصريح له اليوم ، إن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي جاءت ترجمة عملية لشعوره بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.



وأضاف : أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.



وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، كما أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو بلغت حوالي 22 مليار جنيه .



وأوضح أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 وحتى 30/ 6/ 2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبار اًمن تاريخ استحقاق المعاش.



ووجه عوض خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.



كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

