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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط : تشغيل 3 مكاتب صحة على مدار الساعة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تشغيل مكتبي صحة الداخلة والفرافرة على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الإسبوع أسوة بمكتب صحة الخارجة وتقديم خدمات المكتب للمواطنين على مدار الساعة، وذلك بناءً على موافقة وزارة الصحة والسكان نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وتباعد المسافات بين مراكزها، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة للدعم والتعاون الدائم لخدمة المحافظة وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لمواطنيها.

 

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وأوضح الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم استثناء المحافظة بتشغيل 3 مكاتب صحة بدلاً من مكتب واحد كما هو معمول به بكافة محافظات الجمهورية،مشيرًا إلى أنه جاري توفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المكتبين.

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