مجلس السيادة السوداني: عودة البرهان إلى البلاد بعد انتهاء زيارته لمصر

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس عودة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني إلى البلاد بعد انتهاء زيارته إلى مصر والتي التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له "عاد إلى البلاد اليوم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوماً واحداً ، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف البيان "كان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي، الفريق ركن - ياسين إبراهيم ياسبن وزير الدفاع والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء".

ورافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.